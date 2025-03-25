İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'Cumhurbaşkanına hakaret' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul Saraçhane'de gerçekleştirilen protestolar ve gösteriler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edilmişti.

"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ GEREKLİ İŞLEMLERİ DERHAL BAŞLATMIŞTIR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında şunları ifade etti:

"Saraçhane’de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır"