Euro
9.4635
-0.13%
Dolar
7.809
-0.05%
Altın
467.64
1.35%
Borsa
1.33
-0.07%
Bitcoin
149.524
-0.09%
EXEN Coin
11.03
-0.98%
12ºC
İstanbul
Yağmur 12 C
    İçişleri Bakanlığı: 2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı: 2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, "PKK’lı 2 terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olanlardan birinin 27 yıldır terör örgütünde olduğu belirlendi" açıklamasında bulundu.
    • İHA
    • 07.12.2020 - 22:05
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 23:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İçişleri Bakanlığı, PKK'lı 2 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

    İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada,  "Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

    İçişleri Bakanlığı: 2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu #1

    İÇLERİNDEN BİRİ 27 YILDIR ÖRGÜTTEYDİ

    Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 ve 2016 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi" denildi.

    İçişleri Bakanlığı: 2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu #2

    1 OCAK'TAN BUGÜNE 225 TERÖRİST TESLİM OLDU

    Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 225’e yükseldi.

    İçişleri Bakanlığı: 2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir