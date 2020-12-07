İçişleri Bakanlığı: 2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: 2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, "PKK’lı 2 terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olanlardan birinin 27 yıldır terör örgütünde olduğu belirlendi" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı, PKK'lı 2 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.





İÇLERİNDEN BİRİ 27 YILDIR ÖRGÜTTEYDİ

Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 ve 2016 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi" denildi.





1 OCAK'TAN BUGÜNE 225 TERÖRİST TESLİM OLDU

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 225’e yükseldi.



