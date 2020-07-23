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    Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

    İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Şirvan ilçesi kırsalında, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 23.07.2020 - 08:16
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    Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Şirvan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birliklerince operasyon gerçekleştirildi.

    2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

    Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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