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- Vefa Destek Grupları 5 milyondan fazla haneye ulaştı
Vefa Destek Grupları 5 milyondan fazla haneye ulaştı
İçişleri Bakanlığı, Vefa Sosyal Destek Grupları'nın 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaştığını bildirdi.
- AA
- 14.05.2020 - 13:55
İçişleri Bakanlığı, Vefa Sosyal Destek Grupları'nın 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaştığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı: "Vefa iletişim sistemi üzerinden 1 milyon 980 bin 795 seyahat izin belgesi başvurusu yapıldı, 806 bin 767'si onaylandı.