Vefa Destek Grupları 5 milyondan fazla haneye ulaştı

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İçişleri Bakanlığı, Vefa Sosyal Destek Grupları'nın 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaştığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Vefa Sosyal Destek Grupları'nın 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaştığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı: "Vefa iletişim sistemi üzerinden 1 milyon 980 bin 795 seyahat izin belgesi başvurusu yapıldı, 806 bin 767'si onaylandı.

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