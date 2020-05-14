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    Vefa Destek Grupları 5 milyondan fazla haneye ulaştı

    İçişleri Bakanlığı, Vefa Sosyal Destek Grupları'nın 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaştığını bildirdi.
    • AA
    • 14.05.2020 - 13:55
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    Vefa Destek Grupları 5 milyondan fazla haneye ulaştı

    İçişleri Bakanlığı, Vefa Sosyal Destek Grupları'nın 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaştığını bildirdi.

    İçişleri Bakanlığı: "Vefa iletişim sistemi üzerinden 1 milyon 980 bin 795 seyahat izin belgesi başvurusu yapıldı, 806 bin 767'si onaylandı.

     

     

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