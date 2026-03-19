İçişleri Bakanlığı paylaştı: Bayramda uygulanacak trafik önlemleri

Ramazan Bayramı'na saatler kaldı.

Ara tatil dönemi ile aynı tarihe denk gelmesiyle vatandaş memleketine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıktı.

Bayramı ikamet ettikleri şehirlerde geçirecek vatandaşlarsa gezi rotalarını ayarladı.

Trafikte yoğunluk şimdiden oluşmaya başladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAYRAM TRAFİĞİNDE ALINACAK ÖNLEMLERİ PAYLAŞTI

İçişleri Bakanlığı ise bayramda yollarda alınacak önlemleri paylaştı.

Bakanlık sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda taşıt trafiğinin artacağına dikkat çekti.

"VATANDAŞIN HUZUR VE GÜVENLE SEYAHATİ İÇİN TEDBİRLER ALINMIŞTIR"

Bakanlık paylaşımında şu sözlere yer verdi:

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle özellikle büyük şehirlerimizden diğer şehirlere ve turizm bölgelerine giden güzergahlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı değerlendirilmektedir.



Bu kapsamda vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, trafik sıkışıklığının azaltılması, trafik kural ihlallerinin önlenmesi ile kamu düzeni ve asayişin muhafazası amacıyla aşağıdaki tedbirler alınmıştır.

ALINAN ÖNLEMLER ŞUNLAR:

• Trafik Kısıtlaması Uygulaması



- 21 Mart 2026 Cumartesi günü saat 16.00'dan 23 Mart 2026 Pazartesi günü saat 01.00'e kadar İstanbul ili istikametine;



- D-100 karayolu ve O-3 otoyolunda Kırklareli ilinden itibaren,



- D-110 karayolunda Tekirdağ ilinden itibaren,



- O-4 ve D-750 karayolunda Ankara ilinden itibaren,



- O-7 (Kuzey Marmara) otoyolunda Tekirdağ ve Sakarya illerinden itibaren,



- D-100 karayolunda Amasya ili Merzifon ilçesinden itibaren,



- O-5 otoyolu ile D-575 ve D-595 karayollarında Bursa ilinden itibaren,



- D-650 karayolunda Bilecik ili Bozüyük ilçesinden itibaren kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların (arada kalan girişler dahil) seyirlerine izin verilmeyecektir.

İSTİSNAİ DURUMLAR

Tedarik süreçlerinde aksama yaşanmaması amacıyla; yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bozulabilir ve dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç ve tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta ve süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt ürünlerini taşıyan araçların, öncelikle ana arterler dışındaki güzergâhları kullanmaları, zorunlu hallerde ise ana arterlerde en kısa süreyle bulunmaları kaydıyla istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.