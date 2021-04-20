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    İçişleri Bakanlığı: PKK mensubu ikna yoluyla teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan örgüt mensubunun Türkiye'ye giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
    • DHA
    • 20.04.2021 - 17:50
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 18:08
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    İçişleri Bakanlığı: PKK mensubu ikna yoluyla teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlık koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha yurda giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim oldu.

    2012 YILINDA PKK'YA KATILDIĞI TESPİT EDİLDİ

    Örgüt mensubunun, 2012 yılında PKK'ya katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

    TESLİM OLANLARIN SAYISI 53'E YÜKSELDİ

    Öte yandan ikna çalışmaları sonucu 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 53'e yükseldiği belirtildi.

     

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