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    İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

    Bakanlık'tan valiliklere gönderilen genelgeye göre, 7 gün boyunca ülke genelinde denetim gerçekleştirilecek.
    • AA
    • 18.10.2020 - 13:08
    • Güncelleme : 18.10.2020 - 13:08
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    İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

    İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Koronavirüs Salgını" konulu ek genelge gönderildi.

    Genelgeye göre tüm il ve ilçelerde en geç 48 saat içerisinde Umumi Hıfzıssıhha Kurulları toplanacak.

    KORONAVİRÜSLE MÜCADELE ANALİZ EDİLECEK

    Hıfzıssıhha kurullarında, koronavirüsle mücadelede "takip", "denetim" ve "uyarı" ekseninde mevcut durum analiz edilerek denetimler değerlendirilecek.

    DENETİM YAPILACAK

    Genelgeye göre, 19 Ekim Pazartesi'den itibaren 7 gün boyunca her gün ayrı konuda olmak üzere, ülke genelinde koronavirüs yönelik denetim yapılacak.

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