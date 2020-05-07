İGDAŞ'tan mevzuata aykırı faturaların iptali istendi

EPDK, İstanbul'da mevzuata aykırı düzenlenen faturaların iptal edilmesi yönündeki yazısını İGDAŞ'a gönderdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), İstanbul’daki doğal gaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura şikayetlerini incelemeye almıştı.

İncelemeler sonucu ilgili dağıtım şirketi İGDAŞ’ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit etmişti.

FATURALARI İPTAL EDİN YAZISI

EPDK, İGDAŞ’a bir yazı göndererek 35 günü aşan faturaların iptal edilmesini istedi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz imzalı yazıda Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin tüketimlerin tespit edilmesi, tahakkuk ve faturalandırma başlıklı 48 inci maddesi hatırlatılarak; abonelere çıkarılacak faturaların ortalama 25 günden az 35 günden fazla olmaması gerektiği vurgulandı.

"HATANIN TELAFİ EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Vatandaşımız müsterih olsun. Kendilerine gelen ve 35 günü aşan yüksek faturalarla ilgili ortada bir hata var ve bunun acilen düzeltilmesi gerekiyor. Şimdi İGDAŞ’tan bu hatayı telafi etmesini bekliyoruz” dedi.

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