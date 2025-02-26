Iğdır'da kar ve tipide mahsur kalan elektrik arıza ekibi kurtarıldı

İHA

Iğdır'da günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, enerji nakil hatlarında arızalara sebep oldu.

Tuzluca ilçesindeki köylerde meydana gelen arızayı gidermek için elektrik arıza ekibi yola çıktı.

EKİPLER KURTARILDI

Akşam saatlerinde kar yağışı ve tipi yeniden bastırınca ARAS Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ekipleri, yolda mahsur kaldı.

Ekipler hemen İl Özel İdaresinden yardım istedi.

Köy yolunda mahsur kalan ARAS Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ekipleri, İl Özel İdaresi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.