İki yeni yerli sistem, TSK'nin kullanımına sunuldu

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Güneş Enerjili Yerli Kamera Sistemi ve yenilenebilir enerjiye dayalı hibrit güç destek ünitelerinin devreye alındığını bildirdi.

Türkiye, savunma sanayiini güçlendirmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aselsan ve birçok alt yüklenici KOBİ’lerin katkılarıyla üretilen yenilenebilir enerji beslemeli taşınabilir gözetleme ve görüntü aktarma, mobil enerji üretim ve depolama sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kullanımına sunulduğunu bildirdi.

15 KİLOMETREYE KADAR KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARIMI

Üretilen Güneş Enerjili Yerli Kamera Sistemi (GÜKAS) ile ulaşımı güç bölgelere yönelik gözetleme yeteneklerinin artırıldığını belirten Demir, “Hareket tespit özelliğine sahip sistem, ilave enerji kaynağına gerek duymadan 15 kilometreye kadar kablosuz görüntü aktarıyor ve elektronik karıştırmaya karşı programlanabiliyor.” ifadelerini kullandı.

TSK envanterine kazandırılan bir diğer ürün olan yenilenebilir enerjiye dayalı hibrit güç destek üniteleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Demir, şunları kaydetti:

DRONE'LARIN GÜÇ İHTİYAÇLARI KESİNTİSİZ KARŞILANIYOR

"Üs bölgelerine kazandırılan bir diğer sistem olan yenilenebilir enerjiye dayalı hibrit güç destek üniteleri sayesinde de üs bölgelerindeki drone, telsiz, batarya ve optik sistemlerinin güç ihtiyaçları kesintisiz şekilde sağlanabiliyor. Türk savunma sanayimiz, yerli ve milli savunma sanayii ürünleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimizin icra ettiği kapsamlı operasyonlara destek olacak şekilde etkin çözümler sunmaya devam edecektir."