İkna edilen 1 terörist daha teslim oldu

İkna edilen 1 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu PKK/KCK'dan kaçan 1 teröristin teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde yürütülen ikna çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda dağ kadrosu hızla çözülen PKK terör örgütünden kaçarak, teslim olan teröristlere bir yenisi daha eklendi.

2020'DE TESLİM OLANLARIN SAYISI 226 OLDU

Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun son olarak İran'da faaliyet yürüttüğü belirlendi. Böylelikle; 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 226’ya ulaştı" denildi.