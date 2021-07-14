İletişim Başkanlığı yarın 15 Temmuz destanını anlatacak

İletişim Başkanlığı, yarın 15 Temmuz anıtlarının önünde hain darbe girişimini ve hayatını kaybedenleri dijital görsellerle dünya kamuoyuna anlatacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul ve Ankara'da bulunan 15 Temmuz anıtlarından yarın canlı olarak, darbe gecesi şehit olanların hikayelerini ingilizce olarak yayınlayacak.

GÖRSEL SUNUMLARLAR OLACAK

15 Temmuz'un 5'inci yıl dönümünde gerçekleşecek olan anma programında, 251 şehit tek tek anılarak ortaya koydukları kahramanlık, İngilizce görsel bir sunum eşliğinde gösterilecek.

Programla 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin canı pahasına verdiği mücadeleyle kazandığı demokrasi zaferine uluslararası kamuoyunun dikkatinin çekilmesi amaçlanıyor.

Program, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 09.30-11.30 saatlerinde gerçekleştirilecek.