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    İlker Başbuğ ifadeye çağrıldı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Genelkurmay Başkanı'nın ifadesinin alınmasını istedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.06.2020 - 10:17
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    İlker Başbuğ ifadeye çağrıldı

    AK Partili 6 ismin yaptığı suç duyurusu üzerine İlker Başbuğ ifadeye vermeye çağrıldı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un ifadesinin alınması için İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na talimat yazısı gönderdi.

    BAŞBUĞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

    Başbuğ, FETÖ'nün siyasi ayağı için "26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın." diye konuşmuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Başbuğ'a tepki göstermiş, "Bu boru göstermeye benzemez, parlamentonun hukuku boru ile sindirilemez." diyerek, AK Partili milletvekillerini İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunmaya davet etmişti.

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