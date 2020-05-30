İltica için annesinin kapısına ırkçı yazı yazdırttı

Almanya'da sığınma hakkı alabilmek isteyen bir şahıs, akrabasının yardımıyla, annesinin evinin kapısına ırkçı ifadeler yazdırıp, mermi bıraktırdı.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde yalnız yaşayan Kumru Akkaya'nın Almanya'da bulunan oğlu, iltica talebinin kabul edilmesi için ilginç bir yönteme başvurdu.

KAPIYA YAZI VE MERMİ

Akkaya’nın oğlu Yusuf İnan Akkaya, Yurdal Daş isimli akrabasını arayarak annesinin kapısının önüne, “Geber Ermeni Dölü” şeklinde yazı yazmasını, kapısının önüne 1 adet uzun namlulu silah mermisi bırakmasını istedi.

Bunun üzerine harekete geçen Yurdal Daş, Akkaya’nın belirttiği şekilde kapıya yazıyı yazdı ve mermi bıraktı.

POLİS TİTİZLİKLE ÇALIŞTI

Yaşanan olayın ardından ise emniyet ekipleri çalışma başlattı. Olayın gerçekleştiği bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ve delilleri toplayan ekipler, Yurdal Daş'ı evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada da kapıya yazı yazarken kullanılan boya da bulundu.

Yurdal Daş verdiği ifadesinde, "Kumru Akkaya’nın Almanya’da bulunan oğlu ve aynı zamanda kayınbiraderim olan Yusuf İnan Akkaya, beni Almanya’dan aradı. Annesinin evinin önüne bir adet kalaşnikof mermi bırakmamı ve kapıya da ‘Geber Ermeni dölü’ yazmamı istedi. Akkaya bunun Almanya’ya iltica etmesinde önemli olduğunu da söyledi." dedi.

Daş, ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahmeke tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PROVOKASYON İDDİALARINI KULLANMAYA ÇALIŞTI

Öte yandan, Daş'ın cep telefonunu inceleyen polis ekipleri, Yusuf İnan Akkaya ile yaptığı yazışmalara ulaştı. Yusuf İnan Akkaya’nın 5 Şubat 2015’te Almanya’ya gittiği, halen orada olduğu ve hakkında bir adet arama kararı olduğu belirlendi.

Olayı azmettiren Akkaya’nın Türkiye’de Alevi Sünni provokasyonu yapıldığı, Alevi vatandaşların can güvenliği olmadığı iddialarını kullanarak Almanya’ya iltica etmek istediği belirlendi.

İADESİ İSTENDİ

Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yusuf İnan Akkaya'nın Almanya'dan iadesi için çalışmalara başlandı.