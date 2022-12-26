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    İmam hatipli gençlerin 'Ezgiyi tamamla parayı kap' videosu viral oldu

    Selçuk Eraydın İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin başlattığı "Ezgiyi tamamla" akımı, sosyal medyada en çok paylaşılan ve beğenilen videolar arasına girdi.
    • 26.12.2022 - 17:31
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 17:34
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    İmam hatipli gençlerin 'Ezgiyi tamamla parayı kap' videosu viral oldu

    Okullarda çekilen videolar, sosyal medyada kısa sürede viral oluyor.

    Sık sık yeni akımların başlatılmasını sağlayan okul videolarından biri de İstanbul'da çekildi.

    "Ezgiyi tamamla parayı kap"

    Kartal'daki Selçuk Eraydın Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde çekilen video, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü.

    'Ezgiyi tamamla parayı kap' başlıklı videoda, öğrenciler başlayan ezgileri kendileri devam ettirdi.

    İmam hatipli gençlerin Ezgiyi tamamla parayı kap videosu viral oldu #1

    Ezgilere yeni soluk

    Unutulmaz ezgilere yeni bir soluk getiren gençler, en çok beğeni alan ve en çok paylaşılan videolardan birine imza attı.

    İmam hatipli gençlerin 'Ezgiyi tamamla parayı kap' videosu viral oldu VİDEO

    İmam hatipli gençlerin Ezgiyi tamamla parayı kap videosu viral oldu #2

    İmam hatipli gençlerin Ezgiyi tamamla parayı kap videosu viral oldu #3

    İmam hatipli gençlerin Ezgiyi tamamla parayı kap videosu viral oldu #4


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