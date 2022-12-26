İmam hatipli gençlerin 'Ezgiyi tamamla parayı kap' videosu viral oldu
Selçuk Eraydın İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin başlattığı "Ezgiyi tamamla" akımı, sosyal medyada en çok paylaşılan ve beğenilen videolar arasına girdi.
- 26.12.2022 - 17:31
- Güncelleme : 26.12.2022 - 17:34
Okullarda çekilen videolar, sosyal medyada kısa sürede viral oluyor.
Sık sık yeni akımların başlatılmasını sağlayan okul videolarından biri de İstanbul'da çekildi.
"Ezgiyi tamamla parayı kap"
Kartal'daki Selçuk Eraydın Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde çekilen video, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü.
'Ezgiyi tamamla parayı kap' başlıklı videoda, öğrenciler başlayan ezgileri kendileri devam ettirdi.
Ezgilere yeni soluk
Unutulmaz ezgilere yeni bir soluk getiren gençler, en çok beğeni alan ve en çok paylaşılan videolardan birine imza attı.
İmam hatipli gençlerin 'Ezgiyi tamamla parayı kap' videosu viral oldu VİDEO