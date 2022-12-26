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İmam hatipli gençlerin 'Ezgiyi tamamla parayı kap' videosu viral oldu

İmam hatipli gençlerin 'Ezgiyi tamamla parayı kap' videosu viral oldu

Selçuk Eraydın İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin başlattığı "Ezgiyi tamamla" akımı, sosyal medyada en çok paylaşılan ve beğenilen videolar arasına girdi.