Kocaeli'de imamlar, bakkalın veresiye defterinde bulunan borcu ödedikten sonra, farkındalık oluşturmak için defteri geri dönüşüm kutusuna attı.

Kocaeli'de Karamürsel Ereğli Arif Hoca Mahallesi'ndeki Hacı Yaşar Çiçek Camii'nin imamı Ahmet Yılmaz, meslektaşlarıyla birlikte koronavirüs salgını nedeniyle bir iyilik yapmak istedi.

Aralarında para toplayan imamlar, Yılmaz'ın görevli olduğu caminin yanındaki bakkala giderek veresiye defterindeki yaklaşık 8 bin liralık borcu ödedi.

Borcu ödedikten sonra defteri alan imamlar, farkındalık oluşturmak adına veresiye defterini geri dönüşüm kutusuna attı.

"İŞ İNSANLARIMIZIN NUMARALARINI ARADIM"

Defteri satın almak için tanıdıklarından yardım istediğini belirten Ahmet Yılmaz, "2007 yılından beri bu mahallede imam hatip olarak görev yapmaktayım. Herkesin evini kapı numarasına kadar bilirim. Akşam evde otururken mahallemizin bakkal defterini satın almak geldi aklıma. Telefonumda kayıtlı olan iş insanlarımızın numaralarını tek tek aramaya başladım. Böyle bir iyilik hareketine katkı verip veremeyeceklerini sordum. Allah razı olsun, benim çağrıma misliyle cevap verdiler. Hatta iş insanı bir ağabeyimiz, 'Defterin miktarı ne kadar olursa olsun, hiç gözünün yaşına bakmadan o defteri al' dedi bana. Öyle bir geri dönüş oldu ki, o ağabeyimize sıra gelmeden biz defteri satın aldık." dedi.

İmamlar, bakkalın veresiye defterindeki borcu ödedi

"YAKLAŞIK 8 BİN LİRA BORÇ VARDI"

Borcu ödenen mahalle halkının büyük bir şok yaşadığını belirten imam Yılmaz, "Bir farkındalık oluşması adına bakkalımızın defterini mahallemizdeki geri dönüşüm kutusuna attık. Takribi 8 bin küsur lira bir borç vardı. Biz 13 kişi birleşerek bu borcu ödedik. Sağ olsunlar, meslektaşlarımla birlikte geldik. Bakkala da sürpriz oldu. O da çok etkilendi, çok duygulandı. Bu şekilde defteri aldık. Mahallelilerden borçlarını ödemeye gelenler olmuş. Çok büyük bir şok yaşamışlar. Onlar da çok duygu dolu anlar yaşamışlar. Böyle bir dar zamanda, bu virüs hasebiyle insanların çoğu işini kaybetti. İnsanlara ilaç gibi geldi." dedi.

"MÜŞTERİLER ÇOK DUYGULANDI"

İmamlar defteri almak istediğinde çok duygulandığını anlatan bakkal Ali Torun ise, "Ahmet Hocam, yanında Fatih Hocam ve Resul Hocamla birlikte geldi. Bana defteri satın almak istediklerini söylediler. Bir an durakladım. Gerçekten içim doldu. 'Başımla gözüm üstüne. Yardım eden herkesten Allah razı olsun' dedim. Biz de bir şeyler yaptık. Sonra defteri aldılar. Beraber gidip defteri geri dönüşüme attık. Pazartesi günü müşteriler borçlarını ödemeye geldiğinde çok dua ettiler. Duygulandılar, gözleri yaşardı." dedi.