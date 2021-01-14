Süpermarketin sınırlı sayıda getirdiği indirimli ürünü almak isteyen vatandaşlar adeta yarışa girdi. Kameraya yansıyan görüntülerde, bir adamın reyonun üzerinden atladığı görüldü.

Türkiye'de birçok süpermarket indirim günleri yaparken, bazı süpermarketlere de sınırlı sayıda tekonoloji ürünleri geliyor.

Normalden daha uygun fiyata gelen sınırlı ürünleri almak isteyen vatandaşlar, market önlerinde sıraya giriyor.

Dün henüz hangi ilde gerçekleştiği belirlenemeyen bir süpermarkette de yapılan indirim gününde, vatandaşlar istedikleri ürünü daha ucuz fiyata alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Özellikle teknoloji ürünleri ve mutfak araç gereçleri en çok ilgi gören ürünler arasında yer alıyor.

Ürünlerin piyasa ile arasındaki fiyat farkı ve mağazaya az sayıda getirilmesi ise bazen ilginç görüntülere yol açıyor.

İndirimli ürünü alabilmek için reyonların üzerinden atladı VİDEO



REYONUN ÜZERİNDEN ATLADI

Bu görüntülerden biri de dün indirim yapan bir marketin mağazasında yaşandı. Vatandaşlar uygun fiyata satılan teknoloji ürününü alabilmek için erken saatlerde kendilerine yakın olan mağazaların önünde beklemeye başladı.

Kapının açılması ile birlikte mağazaya dalan insanlar, sadece 1 adet geldiği belirtilen ürünü alabilmek için adeta maraton koştu.

Bu sırada bir vatandaşın da reyonların üzerinden atlayarak kasaya yöneldiği görüldü.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde bir vatandaşın öne geçebilmek için ürünlerin arasından atladığı da görüldü. Öte yandan bu görüntülerin diğer mağazalarda da yaşandığı aktarıldı.