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    İngiliz medyasından tatil için Türkiye'ye övgü dolu sözler

    İngiltere’nin ünlü gazetesi Telegraph, Türkiye’yi güvenilir turizm ülkesi olarak sayfalarına taşıdı.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2020 - 07:13
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    İngiliz medyasından tatil için Türkiye'ye övgü dolu sözler

    İngilitere, Yunanistan’dan ülkelerine dönen vatandaşlarında koronavirüs çıkması üzerine Yunan'ı karantina listesine aldı.

    Yunanistan’dan dönenlere 14 gün karantina uygulamasına geçileceğinin duyurulmasıyla söz konusu iki ülkenin yanı sıra İngiltere halkının da tatil tercihleri bu gelişmelerden etkilendi.

    ROTA TÜRKİYE OLDU

    Yunanistan’dan vazgeçen turistler, rotayı Türkiye’ye çevirdi.

    İngiltere'nin en çok okunan  gazetelerinden Telegraph, Türkiye'yi en güvenilir turistik ülkeler arasında gösterdi.

    Türkiye'nin, İngiliz Hükümeti'nin "güvenli" listesindeki yerini korumayı başardığına dikkat çeken gazete, Türkiye'yi güvenilir turizm ülkesi olarak sayfalarına taşıdığı haberinde, ülkemizin her zaman İngiliz vatandaşları için önemli bir tatil bölgesi olduğuna vurgu yaptı.

    İngiliz medyasından tatil için Türkiye ye övgü dolu sözler #1

    GİDİLMESİ TAVSİYE EDİLEN 10 ÖNEMLI NOKTA

    Söz konusu haberde Türkiye'deki 10 önemli turistik noktayı da tek tek sıralayan gazete, önemli turizm destinasyonları Fethiye Ölü Deniz, Bodrum, İstanbul, Karadeniz ve Marmaris'i de gidilmesi gereken noktalar olarak gösterdi.

    Telegraph gazetesinin haberinde, Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesindeki düşük enfeksiyon oranlarına dikkat çekildi.

    Ayrıca Türkiye'nin salgınla mücadelesinde, turizme ekstra bir güvenilirlik katmanı eklediği de belirtildi.

    Haberde, Türkiye'nin İngiltere'nin "kırmızı liste"sinde olmadığı vurgulandı.

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