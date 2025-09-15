iPhone 17 serisi için servis ücretleri açıklandı: İşte cep yakan fiyatlar

Apple, yeni iPhone 17 serisi için onarım ve servis ücretlerini resmi web sitesi üzerinden duyurdu.

iPhone modellerinde onarım ve servis ücretleri, cihazın modeline ve yapılacak işlemin kategorisine göre değişiklik gösteriyor.

Firma, web sitesinde sabit bir ücret listesi yayınlasa da, randevu sırasında cihazın detaylı incelenmesi sonrası bazı durumlarda ücretlerin artabileceği uyarısında bulunuyor.

Bu nedenle iPhone 17 sahiplerinin olası onarım maliyetlerini önceden göz önünde bulundurmaları öneriliyor.

İşte iPhone 17 serisi servis ücretleri:

IPHONE 17 SERİSİ ONARIM ÜCRETLERİ

Çatlak Ekran:

iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro için 15.999 TL

iPhone 17 Pro Max için 18.499 TL

Arka Cam Hasarı:

iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max için 7.739 TL

Çatlak Ekran + Arka Cam:

iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro için 20.239 TL

iPhone 17 Pro Max için 22.899 TL

Pil:

iPhone 17 için 4.799 TL

iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max için 5.799 TL

Arka Kamera:

iPhone 17 ve iPhone Air için 8.299 TL

iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max için 12.499 TL

Diğer Hasar:

iPhone 17 için 50.999 TL

iPhone Air için 58.999 TL

iPhone 17 Pro için 66.499 TL

iPhone 17 Pro Max için 73.999 TL