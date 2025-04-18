İpsala Sınır Kapısı'nda 17 kilogram esrar yakalandı

İHA
Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan'a giden cip, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durduruldu ve yoğunluk tespit edilen araç x-ray taramasına sevk edildi.
NARKOTİK KÖPEK TEPKİ VERDİ
Yoğunluk belirlenen bölümlerde narkotik köpeğin de katılımıyla arama yapıldı.
Aracın taban ve koltuk arasına yapılan gizli bölgede 17 kilogram esrar ele geçilirken, sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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