İpsala Sınır Kapısı'nda göçmen hareketliliği! 29 Suriyeli göçmen tır dorsesinde yakalandı Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda, bir tırda Suriye uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı, tırın sürücüsü ise gözaltına alındı.

AA

Yurt genelinde kaçak göçle mücadele sürüyor.

Karada ve denizde yürütülen çalışmalarla başarılı sonuçlar elde ediliyor.

Bu kapsamda hem göçmenlerin yasa dışı geçişleri engelleniyor hem de göçmen kaçakçıları yakalanıyor.

Son olarak operasyon İpsala Sınır Kapısı'nda yapıldı..

Yunanistan'a çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelen Arnavutluk uyruklu sürücünün idaresindeki tır, risk analizi kapsamında x-ray taramasına sevk edildi.

Yasal yükü demir malzeme olan tırın taramasında, farklı yoğunluklar tespit edilmesi üzerine dorse açıldı.

Dorseden 29 göçmen yakalandı

Dorsede gizlenmiş, Suriye uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin işlemleri devam ediyor.

Sürücü ise gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)