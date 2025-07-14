IQ testi: Hangisi düşecek? Görebilenlerin IQ’su 140’ı aşıyor

Zeka oyunları, yalnızca eğlenceli zaman geçirmenin ötesinde, beyninizi keskin tutmanın ve bilişsel becerilerinizi geliştirmenin en etkili yollarından biri olarak kabul ediliyor.

Yapılan araştırmalar, düzenli olarak bulmaca çözen bireylerin problem çözme, hafıza ve dikkat seviyelerinde anlamlı gelişmeler gösterdiğini ortaya koyuyor.

Bu kapsamda sosyal medyada yeni bir “görsel bilmece” viral oldu.

Önünüze gelen resme sadece 12 saniye bakarak “ilk kimin düşeceğini” tahmin etmeniz isteniyor.

Hazırsanız, başlayın!

Yukarıdaki görüntüde ipte yürüyen iki adam yer alıyor.

Bir kişi her iki elinde ağırlık taşırken, diğer adam bir elinde balon, diğer elinde oyuncak ayı tutuyor.

Sizce kim düşecek? 12 saniye için bir zamanlayıcı ayarlayın ve bu zeka oyununu çözmeye başlayın.

Bulamadıysanız endişelenmeyin, aşağıda cevabı verdik.