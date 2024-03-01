Irak’ın kuzeyinde 2 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiği anlar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

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ensonhaber.com

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın ensesinde.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla her geçen gün farklı bir başarıya daha imza atılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tek bir terörist kalmayıncaya dek" anlayışıyla çalışmalar sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kahramanlardan bir başarıyı daha duyurdu.

Haber bu kez Pençe Kilit bölgesinden.

2 terörist SİHA'yla etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: