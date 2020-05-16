İran'da koronadan ölenlerin sayısı 6 bin 937'e çıktı

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 35 artarak 6 bin 937'ye yükselirken, vaka sayısı 118 bin 392 oldu.

İran Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi...

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan yayınlanan açıklamasında, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 35 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1757 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

VAKA SAYISI 118 BİN 392 OLDU

Ülkede 70 gün sonraki en düşük günlük can kaybı kaydedildi.

Koronavirüs kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 937'ye çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 118 bin 392 olduğunu belirtti.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 93 BİN 147

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 716'sının durumunun kritik olduğunu belirten Cihanpur, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 93 bin 147'ye ulaştığını açıkladı.

Cihanpur, ülke genelinde şu ana kadar 672 bin 679 kişiye koronavirüs testi yapıldığını belirtti.