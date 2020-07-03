İrfan Çiftçi hayatını kaybetti

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İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi İrfan Çiftçi'nin ölüm haberi, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Kültür sanat dünyasının öncü isimlerinden şair, yazar İrfan Çiftçi, 55 yaşında hayata gözlerini yumdu.

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Çiftçi'nin ölüm haberi, ailesinde ve çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.

CENAZE PROGRAMI

İrfan Çiftçi için pazar günü 12.00'de, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Fatih Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çiftçi'nin cenazesi, Gebze Aile Mezarlığı'nda defnedilecek.