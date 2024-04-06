İskenderun'da belediye başkanı seçildi: İlk icraatı makam kapısını sökmek oldu Hatay'ın İskenderun ilçesinde sandıktan zaferle çıkan Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, ilk icraatı olarak makam kapısını söktü.

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İHA

Ülke genelinde yapılan 31 Mart yerel seçimlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde en yakın rakibine bin 77 oy fark atan Mehmet Dönmez, seçimden zaferle çıktı.

Dönmez, İskenderun İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törende mazbatasını aldı.

İlk icraatı olarak makam kapısını söktü

Dönmez ve beraberindekiler, mazbatanın alınmasının ardından hep birlikte İskenderun Belediyesi'ne geçti.

Belediyede gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından Başkan Dönmez'in ilk icraatı makam kapısını sökmek oldu.

"Vatandaşlarımıza engel diye görülen ilk engeli beraber kaldırıyoruz"

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, "Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın izinden giderek, yeter artık söz milletindir diyerek, aramızdaki engelleri kaldıran ilk engel olarak, kapıları kaldırmak suretiyle, görevimize başlıyoruz, aramızdaki vatandaşlarımıza engel diye görülen, ilk engeli beraber kaldırıyoruz, buyurun arkadaşlar” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)