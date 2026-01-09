İSKİ 9 Ocak 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı kaç oldu?

- İstanbul'da etkili olan yağışlarla birlikte baraj doluluk oranları artış gösterdi.
- İSKİ'ye göre, 9 Ocak 2026'da barajların ortalama doluluk oranı %19,17 olarak kaydedildi.
- En yüksek doluluk %58,96 ile Elmalı Barajı'nda, en düşük ise %4,32 ile Kazandere Barajı'nda ölçüldü.
İstanbul genelinde etkisini gösteren yağışların ardından barajlardaki su seviyeleri yeniden merak konusu oldu.
Uzun süredir yakından izlenen doluluk oranları, son yağışlarla birlikte yukarı yönlü hareket ederken, megakentte yaşayan milyonlarca kişi güncel baraj verilerini araştırmaya başladı.
Kentteki su kaynaklarının durumuna ilişkin güncel bilgiler, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşıldı.
Peki, bugün itibarıyla İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte İSKİ’nin açıkladığı son rakamlar ve barajlardaki güncel durum…
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ OLDU?
İstanbul’un su kaynaklarına ilişkin güncel tablo netleşti. İSKİ tarafından paylaşılan son verilere göre, 9 Ocak 2026 itibarıyla kentteki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 19,17 olarak kaydedildi.
BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %23,42
Darlık Barajı: %30,07
Elmalı Barajı: %58,96
Terkos Barajı: %15,95
Alibey Barajı: %12,14
Büyükçekmece Barajı: %15,83
Sazlıdere Barajı: %13,27
Istrancalar Barajı: %36,12
Kazandere Barajı: %4,32
Pabuçdere Barajı: %4,91