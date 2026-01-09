İSKİ 9 Ocak 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı kaç oldu? İstanbul’da son günlerde etkisini artıran kar ve sağanak yağış sonrası baraj doluluk oranları merak konusu oldu. Peki, 9 Ocak 2026 baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?