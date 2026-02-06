İSKİ baraj doluluk oranları 6 Şubat 2026: İstanbul barajlarında son durum ne?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’un su rezervlerinde beklenen hareketlilik yüzleri güldürmeye başladı.

Yıl başından bu yana aralıklarla devam eden kar ve yağmur yağışları, kentin su depolarına hayat verdi.

İSKİ’nin 6 Şubat 2026 tarihli en güncel verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı son 24 saatte %0,47 oranında bir artış kaydetti.

Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? İşte İstanbul’un güncel su tablosu...

6 ŞUBAT CUMA İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ’nin yayımladığı son verilere göre, İstanbul’un su kaynaklarındaki, son durum belli oldu.

6 Şubat Cuma günü itibarıyla kentteki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 34,2 seviyesinde kaydedildi.

Ömerli Barajı: %47,77

Darlık Barajı: %52,55

Elmalı Barajı: %91,71

Terkos Barajı: %21,72

Alibey Barajı: %29,85

Büyükçekmece Barajı: %24,41

Sazlıdere Barajı: %21,32

Istrancalar Barajı: %70,25

Kazandere Barajı: %9,98

Pabuçdere Barajı: %9,79