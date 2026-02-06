İSKİ baraj doluluk oranları 6 Şubat 2026: İstanbul barajlarında son durum ne?

- İstanbul'daki yağışlar, baraj doluluk oranlarını artırarak yaklaşık %34,2 seviyesine çıkardı.
- 6 Şubat 2026 tarihli İSKİ verilerine göre, son 24 saatte doluluk oranı %0,47 arttı.
- Elmalı Barajı %91,71 ile en yüksek doluluğa sahipken, Pabuçdere Barajı %9,79 ile en düşük oranda kaldı.
İstanbul’un su rezervlerinde beklenen hareketlilik yüzleri güldürmeye başladı.
Yıl başından bu yana aralıklarla devam eden kar ve yağmur yağışları, kentin su depolarına hayat verdi.
İSKİ’nin 6 Şubat 2026 tarihli en güncel verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı son 24 saatte %0,47 oranında bir artış kaydetti.
Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? İşte İstanbul’un güncel su tablosu...
6 ŞUBAT CUMA İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ’nin yayımladığı son verilere göre, İstanbul’un su kaynaklarındaki, son durum belli oldu.
6 Şubat Cuma günü itibarıyla kentteki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 34,2 seviyesinde kaydedildi.
Ömerli Barajı: %47,77
Darlık Barajı: %52,55
Elmalı Barajı: %91,71
Terkos Barajı: %21,72
Alibey Barajı: %29,85
Büyükçekmece Barajı: %24,41
Sazlıdere Barajı: %21,32
Istrancalar Barajı: %70,25
Kazandere Barajı: %9,98
Pabuçdere Barajı: %9,79