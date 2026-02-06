Abone ol: Google News

İSKİ baraj doluluk oranları 6 Şubat 2026: İstanbul barajlarında son durum ne?

İstanbul’daki yağışlar barajlara yaradı. İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarındaki ortalama doluluk oranı açıklandı. İşte 6 Şubat Cuma İstanbul barajlarında son durum..

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 06.02.2026 11:29
İSKİ baraj doluluk oranları 6 Şubat 2026: İstanbul barajlarında son durum ne?
  • İstanbul'daki yağışlar, baraj doluluk oranlarını artırarak yaklaşık %34,2 seviyesine çıkardı.
  • 6 Şubat 2026 tarihli İSKİ verilerine göre, son 24 saatte doluluk oranı %0,47 arttı.
  • Elmalı Barajı %91,71 ile en yüksek doluluğa sahipken, Pabuçdere Barajı %9,79 ile en düşük oranda kaldı.

İstanbul’un su rezervlerinde beklenen hareketlilik yüzleri güldürmeye başladı.

Yıl başından bu yana aralıklarla devam eden kar ve yağmur yağışları, kentin su depolarına hayat verdi.

İSKİ’nin 6 Şubat 2026 tarihli en güncel verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı son 24 saatte %0,47 oranında bir artış kaydetti.

Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? İşte İstanbul’un güncel su tablosu...

6 ŞUBAT CUMA İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ’nin yayımladığı son verilere göre, İstanbul’un su kaynaklarındaki, son durum belli oldu. 

6 Şubat Cuma günü itibarıyla kentteki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 34,2 seviyesinde kaydedildi.

Ömerli Barajı: %47,77

Darlık Barajı: %52,55

Elmalı Barajı: %91,71

Terkos Barajı: %21,72

Alibey Barajı: %29,85

Büyükçekmece Barajı: %24,41

Sazlıdere Barajı: %21,32

Istrancalar Barajı: %70,25

Kazandere Barajı: %9,98

Pabuçdere Barajı: %9,79

İç Haber Haberleri