İslahiye’de afet konutları teslim edildi

AA & Ensonhaber

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Koçcağız Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 18 köy tipi afet konutu, hak sahiplerine törenle teslim edildi. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır etkilenen bölgede, afetzedeler yeni evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

"YARALAR HIZLAR SARILIYOR"

Törende konuşan İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, depremin ardından ilçede ciddi yapısal hasarların oluştuğunu hatırlatarak, yürütülen konut seferberliğiyle bu yaraların hızla sarılmaya çalışıldığını belirtti. Kaymakam Soylu, "Toplamda inşa etmemiz gereken konut sayısı 5 bin 509. Ancak şu an geldiğimiz noktada, hem ilçe merkezinde hem kırsalda bu sayının üzerine çıkmış durumdayız" dedi.

İlçe merkezindeki tüm konutların yılbaşından önce hak sahiplerine teslim edildiğini vurgulayan Soylu, kırsal mahallelerde de dağıtımların kademeli olarak sürdüğünü kaydetti. “Koçcağız, son 10 gün içerisinde anahtar teslimi yapılan sekizinci kırsal mahallemiz oldu. Bayram sonrası da teslim sürecimiz hız kesmeden devam edecek” diye konuştu.

DEPREMZEDELER TEŞEKKÜR ETTİ

Yeni konutuna kavuşan Fatma Gök ise duygularını, “Bugün evime adım atarken yeniden doğmuş gibi hissettim. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim” sözleriyle dile getirdi.

Afetzedelerin yüzünü güldüren teslimat töreni, hem yeni bir başlangıcın hem de dayanışmanın simgesi oldu.