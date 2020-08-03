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İSPARK değnekçilerin işgali altında

İSPARK değnekçilerin işgali altında

Geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın park ücreti nedeniyle değnekçi tarafından bıçaklanması olayının yaşanmasına rağmen İSPARK'larda işgal devam ediyor.