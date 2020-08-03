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    İSPARK değnekçilerin işgali altında

    İSPARK değnekçilerin işgali altında

    Geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın park ücreti nedeniyle değnekçi tarafından bıçaklanması olayının yaşanmasına rağmen İSPARK'larda işgal devam ediyor.
    • İHA
    • 03.08.2020 - 12:22
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    İSPARK değnekçilerin işgali altında

    Taksim’de belediyeye ait yol üstü parkları mesken edinen değnekçiler araçlarını park eden vatandaşlardan ücret alırken görüntülendi.

    2 gün önce Beyoğlu Taksim’de yol üstüne aracını park eden Volkan Hacısüleymanoğlu, park ücreti isteyen değnekçi ile aralarında çıkan kavga sonucu bıçaklanmıştı.

    Olay sonrası Hacısüleymanoğlu’nun hastaneye kaldırılmış, Beyoğlu polisi tarafından kısa sürede yakalanan zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    Taksim değnekçilerin işgali altında İZLE

    AYNEN DEVAM

    Olayın ardından yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Taksim ve çevresindeki belediyeye ait park yerlerinde değnekçi işgali devam ediyor. Değnekçilerin aracını park eden vatandaşlardan para talep etmesi ve ücret alması İHA kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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