Isparta'da 3 yaşındaki çocuk, hareket halindeki araçtan düştü

Isparta'da hareket halindeki aracın açılan kapısından düşen 3 yaşındaki çocuk yara almazken, çocuğun düştuğu anlar başka bir aracın kamerasıyla görüntülendi.

Dün akşam Isparta İskender Mahallesi'nde bulunan Çayboyu mevkiinde, kimliği belirsiz 3 yaşındaki çocuk, hareket halindeki otomobilin açılan sağ ön kapısından yola düştü.

YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜ, SON ANDA ÇOCUĞU FARK ETTİ

Yoldan geçen bir başka sürücü aracından inerek, çocuğu ailesine teslim etti. O anlar, başka bir otomobilin kamerasına yansıdı. Küçük çocuk, olayı yara almadan atlattı.

Görüntülerde, çocuğun otomobilden düşme anı ve bir başka sürücünün aracından inerek çocuğu yerden kaldırarak ailesine teslim etmesi yer alıyor.