Isparta'da 3 yaşındaki çocuk, hareket halindeki araçtan düştü
Isparta'da hareket halindeki aracın açılan kapısından düşen 3 yaşındaki çocuk yara almazken, çocuğun düştuğu anlar başka bir aracın kamerasıyla görüntülendi.
- DHA
- 07.11.2020 - 05:39
Dün akşam Isparta İskender Mahallesi'nde bulunan Çayboyu mevkiinde, kimliği belirsiz 3 yaşındaki çocuk, hareket halindeki otomobilin açılan sağ ön kapısından yola düştü.
YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜ, SON ANDA ÇOCUĞU FARK ETTİ
Yoldan geçen bir başka sürücü aracından inerek, çocuğu ailesine teslim etti. O anlar, başka bir otomobilin kamerasına yansıdı. Küçük çocuk, olayı yara almadan atlattı.
Görüntülerde, çocuğun otomobilden düşme anı ve bir başka sürücünün aracından inerek çocuğu yerden kaldırarak ailesine teslim etmesi yer alıyor.