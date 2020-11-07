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    Isparta'da 3 yaşındaki çocuk, hareket halindeki araçtan düştü

    Isparta'da hareket halindeki aracın açılan kapısından düşen 3 yaşındaki çocuk yara almazken, çocuğun düştuğu anlar başka bir aracın kamerasıyla görüntülendi.
    • DHA
    • 07.11.2020 - 05:39
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    Isparta'da 3 yaşındaki çocuk, hareket halindeki araçtan düştü

     

    Dün akşam Isparta İskender Mahallesi'nde bulunan Çayboyu mevkiinde, kimliği belirsiz 3 yaşındaki çocuk, hareket halindeki otomobilin açılan sağ ön kapısından yola düştü.

    YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜ, SON ANDA ÇOCUĞU FARK ETTİ

    Yoldan geçen bir başka sürücü aracından inerek, çocuğu ailesine teslim etti. O anlar, başka bir otomobilin kamerasına yansıdı. Küçük çocuk, olayı yara almadan atlattı.

    Görüntülerde, çocuğun otomobilden düşme anı ve bir başka sürücünün aracından inerek çocuğu yerden kaldırarak ailesine teslim etmesi yer alıyor.

    Isparta da 3 yaşındaki çocuk, hareket halindeki araçtan düştü #1

    Isparta da 3 yaşındaki çocuk, hareket halindeki araçtan düştü #2

    Isparta da 3 yaşındaki çocuk, hareket halindeki araçtan düştü #3

    Isparta da 3 yaşındaki çocuk, hareket halindeki araçtan düştü #4

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