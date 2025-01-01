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İHA

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nün yılbaşı akşamı 44 farklı noktada 671 personel, 106 motorize ekip ve 2 dron ile gerçekleştirdiği denetimlerde alkollü araç kullanan, yüksek sesle müzik dinleyen, ehliyetsiz araç kullanan ve araçlarında usule aykırı hareketler sergileyen sürücüler tek tek yakalandı.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yılın ilk saatlerinde yapılan bu denetimlerin hedefi, yeni yılda trafik güvenliğini artırmak ve kazaları en aza indirmekti.

Yeni yılın ilk dakikalarında alkollü araç kullanırken polise yakalanan Mustafa Sökmen, yediği cezanın sorumluluğunu hem kendisine hem de kız arkadaşına yükleyerek tepkisini kameralara gösterdi.

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yapılan alkol denetiminde 0.62 promil alkollü olduğu tespit edilen Sökmen'in, ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, yeni yıla 9 bin 265 lira ceza ile başladı.

"CEZAYI GÖZE ALDIM, AMA YİNE DE KIZ ARKADAŞIMIN YANINA GİDEMEDİM"

Keçiborlu'dan Isparta'ya, kız arkadaşına sürpriz yapmak için geldiğini söyleyen Sökmen, “2025 yılına ceza yiyerek girdik. Bugün buraya sadece kız arkadaşım için gelmiştim. Ama bırakın sürprizi, yanına bile gidemedim. 9 bin 265 lira ceza yedik, ehliyet de 6 ay gitti. Şimdi burada arkadaşlarımı bekliyorum, aracı alacaklar” dedi.

"DERS OLMADI, YİNE YAPARIM"

Mustafa Sökmen, cezasına rağmen kararlılığını koruyarak, “Bu ceza bana ders olmadı, bir daha olsa yine yaparım. Üstelik bu yazdıkları 9 bin lira ceza ile dünyayı da kurtaramazlar” sözleriyle polis ekiplerine sitem etti.