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Isparta’da genç imam koronavirüse yenik düştü

Isparta’da genç imam koronavirüse yenik düştü

Aşısız olduğu öğrenilen evli ve 1 çocuk babası 29 yaşındaki imam, yakalandığı koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.