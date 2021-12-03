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    Isparta’da genç imam koronavirüse yenik düştü

    Aşısız olduğu öğrenilen evli ve 1 çocuk babası 29 yaşındaki imam, yakalandığı koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 03.12.2021 - 10:14
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 10:30
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    Isparta’da genç imam koronavirüse yenik düştü

    Isparta’nın Aksu İlçe Müftülüğü Yılanlı köyü Şeyhaliağa Camii İmam Hatibi ve Anadolu Gençlik Merkezi (AGD) Isparta Şubesi Aksu İlçe Başkanı Muhammet Hamza Çelenk (29), bir süre önce koronavirüse yakalandı.

    Isparta’da yoğun bakım ünitesinde tedavi gören evli ve 1 çocuk babası Çelenk, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün öğle saatlerinde kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

    AŞI OLMAMIŞTI

    Çelenk’in aşı olmadığı öğrenilirken, cenazesinin memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesine gönderildiği öğrenildi.

    Anadolu Gençlik Merkezi, genç imamın ölümünden sonra sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

    Isparta’da genç imam koronavirüse yenik düştü #1

    Isparta’da genç imam koronavirüse yenik düştü #2

    Isparta’da genç imam koronavirüse yenik düştü #3

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