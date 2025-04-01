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Isparta'da gizli sazan avına gece baskını

Isparta'da gizli sazan avına gece baskını Isparta su ürünleri kontrol ekipleri tarafından yapılan denetimde sahipsiz bin 200 metre uzatma ağına el konuldu, yakalanan sazanlar göle bırakıldı.