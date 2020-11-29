Isparta'da karantinayı ihlal eden vatandaş: Marketteyim idare edin

Isparta'da temaslı olduğu için karantinaya alınan bir vatandaş, filyasyon ekiplerinin denetiminde evinde bulunamayan vatandaş, arandığında "Marketteyim, idare ediverin" dedi.

Isparta'da Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal, filyasyon denetim ekipleriyle mahallede karantinada olanları kontrole çıktı. Denetimde, temaslı olduğu için 17 Kasım'da 14 günlük karantinaya alınan ve evinde kendini izole etmesi gereken adı açıklanmayan 34 yaşındaki erkek hastanın evde olmadığı belirlendi.

"MARKETE GİTTİM, İDARE EDİVERİN"

Muhtar Recep Gürdal'ın cep telefonuyla aradığı hasta, "Markete gittim. Gidecek başka kimsem yok. İdare ediverin" dedi. Hastanın kalan karantina sürecini tamamlaması için hakkında işlem başlattı.

Olayı sosyal medyadan duyuran muhtar Gürdal, "Filyasyon denetim görevlisi olarak bugün yine sahada idik. Toplumun ve çoğunluğun sağlığını riske sokan 1. derece yakınım dahi olsa görev yapmama engel olamaz" dedi.