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İHA

Isparta-Afyonkarahisar karayolunda korkunç kaza..

Sabah saat 05.50 sıralarında, Gönen ilçesi Koçtepe Kavşağı'nda meydana gelen olayda, Ramazan A. yönetimindeki 06 EIU 487 plakalı Isparta Petrol firmasına ait yolcu otobüsü, kavşaktaki dönüş cebinden ana yola çıkan Mehmet A. idaresindeki 16 AUP 766 plakalı Ayhan Işık Turizm'e ait tur otobüsüne yandan çarptı.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 27 YARALI

Çarpmanın etkisiyle tur otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada tur otobüsünde bulunan 28 yolcudan 26'sı ile yolcu otobüsünde bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 27 kişi yaralandı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından yaralıları çevre hastanelere sevk etti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞOFÖRÜN BİLİNCİNİ KAYBETTİĞİ ANLAR

Kaza, tur otobüsünün güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolcu otobüsünün yandan çarpması sonucu şarampole devrilen tur otobüsü içerisindeki yolcuların savrulduğu, panik ve korku dolu anlar yaşadığı görüldü.

Otobüs içindeki yolcuların çığlıkları ve yaralandıkları anlar kameraya yansırken, şoförün ise bilincinin kaybolduğu görüldü.