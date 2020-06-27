YKS'ye gireceği okula 5 dakika geciken öğrencinin, kendisini okula getiren ve ücretini eksik verdiğini söyleyen taksiciyle tartıştığı anlar kameraya yansıdı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi için Isparta'da adaylar sınav merkezlerinin yolunu tuttu.

Saat 08.30'dan itibaren sınav salonlarının bulunduğu merkezlere gelen adaylar, giriş belgeleri incelenerek, içeri alındı.

Şehit Ömer Sarı Ortaokulu'nda da adaylar sınav salonlarına kurallar çerçevesinde alınırken, geç kalanlar ise büyük üzüntü yaşadı.

5 DAKİKAYLA SINAVI KAÇIRDI

Dün Mersin'den karayoluyla Isparta'ya bugünkü sınav için gelen Ahmet Cem Çilsal da bunlar arasında yer aldı.

Taksiyle sınav yerine gelen Ahmet Cem Çilsal, taksiciye 25 TL verip, araçtan indi. Şoförün 55 TL olan taksi ücretinin kalan kısmını ödemesi için bağrışlarına aldırış etmeyen Ahmet Cem Çilsal, koşarak sınav salonuna girmeye çalıştı. Ancak Çilsal yaklaşık 5 dakikalık gecikmesi nedeniyle sınav salonuna alınmadı.

Isparta'da sınava geç kalan öğrenci taksiciyle tartıştı

"HAYATIM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR SINAV"

Görevlilere Mersin'den sınav için Isparta'ya geldiğini anlatan Çilsal, "Bu benim hayatım için çok önemli sınav, bir şeyler yapın. Benim girmem lazım" dediyse de sınava giremedi.

Emniyet mensupları Çilsal'ı okul bahçesinden dışarı çıkardı.

TAKSİCİ KALAN ÜCRETİNİ İSTEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

Müşterisini bekleyen taksicinin ise kalan 30 TL'sini ödemesini istediği Ahmet Cem Çilsal, öfke patlaması yaşadı. Kalan parayı ödemeyeceğini söyleyince taksiciyle Çilsal arasında ağız münakaşası yaşandı.

Polisler olaya müdahale ederek tarafları yatıştırdı. Çilsal ve taksici daha sonra okuldan uzaklaştırıldı.