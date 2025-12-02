İstanbul, 20. Dünya Su Kongresi için aday oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2027’de düzenlenecek 20. Dünya Su Kongresi’nin ev sahibi adayları arasında İstanbul’un öne çıktığını belirterek, “Bir sonraki kongrenin su medeniyetinin başkenti İstanbul’da yapılacağına yürekten inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

DÜNYA SU KONGRESİ BU YIL MARAKEŞ'TE

Bakanlığın açıklamasına göre, Uluslararası Su Kaynakları Birliği (IWRA) tarafından düzenlenen Dünya Su Kongresi, bu yıl Fas’ın Marakeş kentinde gerçekleştiriliyor.

1973’ten bu yana yapılan kongre, su yönetimi alanında dünyada elde edilen bilgi, deneyim ve araştırma sonuçlarının uluslararası düzeyde paylaşılmasını amaçlıyor.

GÜNDEM: DEĞİŞEN DÜNYADA SU

Bu yılın ana teması “Değişen Dünyada Su: Yenilik ve Adaptasyon” olarak belirlendi. Kongrede iklim değişikliği, insani ve çevresel krizler gibi küresel sorunların su kaynakları üzerindeki etkileri değerlendirilecek.

Su–ekosistem–enerji–tarım ilişkisi ve bu alanlardaki dönüşüm gereklilikleri de oturumlarda ele alınacak.

BAKAN YUMAKLI, 100'E YAKIN ÜLKE TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞECEK

Bakan Yumaklı, 4 Aralık Perşembe günü kongreye katılarak farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacak. Kongre kapsamında kurulan Türkiye Pavilyonu’nda ise şu başlıklarda sunumlar gerçekleştirilecek:

Türkiye’nin mega su yatırımları



Sulama projelerinde yeni yaklaşım ve dönüşümler



Tarımsal iklim değişikliği kapsamında risk azaltım çalışmaları



Sınır ötesi su iş birliği örnekleri



İstanbul Uluslararası Su Forumu tanıtımı



Su verimliliği seferberliği

Kongrenin 5 Aralık’taki kapanış oturumunda, 20. Dünya Su Kongresi’ne ev sahipliği yapacak ülke ilan edilecek. Ardından Fas ile seçilen ülke arasında bayrak devir teslim töreni yapılacak.

"İSTANBUL'UN SU MEDENİYETİ, KİMLİĞİ İLE ÖNE ÇIKIYOR"

Açıklamada değerlendirmeleri aktarılan Bakan Yumaklı, İstanbul’un kongre için en güçlü aday olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: