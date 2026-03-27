İstanbul Bahçelievler'de metrobüsün ayağını ezdiği kadın yaralandı

İstanbul Bahçelievler'de metrobüsün ayağını ezdiği kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen metrobüs, Şirinevler durağına yolcu almak için durduğu sırada araca binmeye çalışan S.K., metrobüs yoluna düştü.
Hareket eden metrobüs, S.K.'nin ayağının üstünden geçti.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşandı.
Kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
