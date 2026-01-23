İstanbul barajlarında son durum: İşte 23 Ocak Cuma İSKİ baraj doluluk oranları İstanbul'da etkili olan yağmur ve kar yağışları barajlara yaradı. Vatandaşların gözleri barajlardaki su seviyelerine çevrildi. Peki, hangi baraj ne kadar doldu? İşte 23 Ocak Cuma İSKİ baraj doluluk oranları…

Göster Hızlı Özet İstanbul'daki barajlar, kar ve yağmur yağışları sayesinde doluluk oranlarını artırdı.

İSKİ, 23 Ocak tarihli verilere göre baraj doluluk oranının %26,1 olduğunu açıkladı.

Barajlarda en yüksek doluluk %76,6 ile Elmalı Barajı'nda görüldü. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda kar ve yağmur bereketi yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde kenti beyaza bürüyen kar yağışı ve aralıklarla devam eden sağanak, barajlara 'can suyu' oldu. İstanbulluların gözü güncel doluluk oranlarına çevrildi. İSKİ, 23 Ocak tarihli verileri kamuoyuyla paylaşarak barajlardaki son durumu açıkladı. İşte 23 Ocak Cuma İSKİ baraj doluluk oranları: 23 OCAK 2026 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI İSKİ, 23 Ocak Cuma günü itibarıyla tüm barajların güncel doluluk oranlarını paylaştı. Megakentin baraj doluluk oranı %26,1 seviyesine ulaştı. Barajlardaki son durum ise şöyle: Ömerli Barajı: %36,54 Darlık Barajı: %42,73 Elmalı Barajı: %76,6 Terkos Barajı: %16,43 Alibey Barajı: %20,82 Büyükçekmece Barajı: %18,14 Sazlıdere Barajı: %15,58 Istrancalar Barajı: %30,78 Kazandere Barajı: %5,72 Pabuçdere Barajı: %7,64

