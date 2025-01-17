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DHA

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlı hava sonrası İstanbul barajlarına ilişkin sevindiren haber geldi.

İSKİ verilerine göre bugün itibariyle barajların ortalama doluluk oranı yüzde 50'yi geçti.

Son ölçülen rakamlarda barajların doluluk oranı yüzde 50,49 olarak kaydedildi.

YÜZDE 50'NİN ALTINA DÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz Eylül ayında yüzde 50’nin altına düşen baraj doluluk oranları aylar sonra tekrar eski değerine dönmüş oldu.

İstanbul’da son 15 günde artış ise yaklaşık yüzde 10 oldu.

TRAKYA BÖLGESİNDEKİ BARAJLARDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

İstanbul’da etkili olan yağışlardan en fazla doluluk oranına ulaşan ise Trakya bölgesindeki barajlar oldu.

Daha önceden yüzde 5-6 doluluk oranına kadar gerileyen Kazandere Barajında bugün ki doluluk oranı yüzde 86,18, Papuçdere barajında ise yüzde 49,05 olarak ölçüldü.

Istrancalar’da ise doluluk oranı yüzde 99.71 olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL BARAJLARINA İLİŞKİN SON VERİLER

İstanbul barajlarına ilişkin açoıklanan son verilere göre barajların doluluk oranları şöyle;

Ömerli yüzde 52,21, Darlık yüzde 44,07, Elmalı yüzde 86,71, Terkos yüzde 56,03, Alibeyköy yüzde 37,25, B.Çekmece yüzde 46,64, Sazlıdere yüzde 40,68, Istrancalar yüzde 99,71, Kazandere yüzde 86,18, Papuçdere yüzde 49,05.