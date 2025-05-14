İstanbul - Beşiktaş'ta cip bina boşluğuna uçtu

DHA
İstanbul - Beşiktaş'ta saat 00.15 sıralarında Ortaköy Tavukçu Remzi Sokak'ta, 01 EOS 88 plakalı cip, sokakta yokuş aşağı ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bina boşluğuna uçtu.
KAZADA YARALANAN YOK
Korkuluklara çarparak durabilen cipte bulunan 2 kişi, araçtan kendi imkanları ile çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, cip ekiplerin çalışması ile bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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