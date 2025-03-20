İstanbul Beşiktaş'ta izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi

DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve terör soruşturması gündeme bomba gibi düştü..
Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı.
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte işlenen suçlar da kamuoyunun gündemine girerken, diploma iptali de gündemden düşmüyor..
Galatasaray Üniversitesi'nden bazı öğrenciler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Naciye Aylin Ataay Saybaşılı için Çırağan Caddesi'nde yürüyüş düzenledi.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Sık sık 'Aylin Hoca yalnız değildir' sloganı atan öğrenciler Beşiktaş Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.
İzinsiz yürüyüşe devam etmek isteyen kalabalığa polis müdahale etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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