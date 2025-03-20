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İstanbul Beşiktaş'ta izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi

İstanbul Beşiktaş'ta izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi Beşiktaş ilçesinde Galatasaray Üniversitesi'nden bazı öğrenciler, Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Naciye Aylin Ataay Saybaşılı için toplandı..