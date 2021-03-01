İstanbul Boğazı tekne ve yat işgali altında

İstanbul Boğazı'nda bulunan tekneler hiçbir yere işgaliye ücreti ödemiyor ancak elektrik ve su saatleri bulunuyor. Kaçak konumda olan bu tekneler, saatleri sayesinde elektrik ve su kullanıyor.

Beşiktaş'tan Sarıyer'e kadar uzanan, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek sahiline demirleyen tekneler doğal görünüme set çekiyor.

Boğaz keyfi yerine tekne manzarası izlemek zorunda kalan çevre halkı ve İstanbullular ise durumdan şikayet ederken, teknelerin çevreyi ve denizi kirlettiğini öne sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise bu durumu düzeltmek için harekete geçti.

“DENİZİ GÖREMİYORUZ"

Bebek'te yaşayan Tanya Şirin, “Vatandaşla deniz arasına bir şey girmemeli, birebir yakın olmalıyız denize. Çevre kirliliği de oluyor. Her tarafımız denizle çevrili ama son derece kısıtlı." diye konuştu.

Bir diğer Bebek sakini Erman Kürkçü, "Çok kapatıyorlar. Denizi göremiyoruz. Etrafı da kirletiyorlar. Kıyıya bakın hep artık dolu. Nerede eski boğaz. Görüntüyü engelliyor." dedi.

"BİZ VERGİ ALINIYOR ZANNEDİYORDUK"

Eşi ile birlikte Bebek Sahili'nde oturan Gülcan Aytekin, "Burada 45 sene evvel denize girerdik. Şu hale bak şimdi denizi görmüyoruz, çok rahatsızız. Biz zannediyorduk kaçak değil, bunlardan vergi alınıyor, işgaliye alınıyor zannediyorduk ama değilmiş." diye konuştu.

"BELEDİYE NEDEN ELEKTRİK VE SU VERİYOR"

Eşi Cevat Aytekin ise “Boğazı göremiyoruz, biz buna her zaman karşıyız, zabıtalara söylüyoruz, mahallemizin muhtarına söylüyoruz ama maalesef bugüne kadar bir girişim görmedik. Şimdi belediye diyorlar, belediye bunlara neden elektrik ve su veriyor? Vermesinler. Milli Emlak'ın olduğunu söylediler, Milli Emlak ve belediye arasında bir mutabakat sağlanmalı. Bunların kaldırılması lazım. Hisar'dan sonra yok. Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme… Ben 45 senedir burada oturuyorum. Deterjanlarla tekneleri yıkıyorlar, boğazda balık kalmadı görüyorsunuz. Biz 10 sene evvel boğazda 20'li çapari atardık 18-16 balık gelirdi. Şimdi istavritler bile parmak kadar. Boğazı o kadar kirlettiler ki; ne balığımız kaldı, ne bir şeyimiz." değerlendirmesinde bulundu.

















