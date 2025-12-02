Abone ol: Google News

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin, sis nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 02.12.2025 07:57
  • İstanbul Boğazı, yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı.
  • Ulaştırma Bakanlığı, görüş mesafesi düştüğü için trafiği çift yönlü askıya aldı.
  • Gemi geçişleri, sisin azalması sonrası kontrollü olarak başlayacak.

İstanbul Boğazı, etkisini artıran yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı.

BOĞAZ TRAFİĞİNE SİS ENGELİ: GEÇİCİ KAPATMA KARARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, görüş mesafesinin düşmesi üzerine Boğaz’ın çift yönlü olarak geçici süreyle trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Gemi geçişleri, sisin etkisini yitirmesi ve görüş mesafesinin normale dönmesinin ardından kontrollü şekilde yeniden başlatılacak.

