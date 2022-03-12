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    İstanbul Boğazı’nda sürüklenen gemi kurtarıldı

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre uzunluğundaki geminin kurtarıldığını açıkladı.
    • AA
    • 12.03.2022 - 03:27
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    İstanbul Boğazı’nda sürüklenen gemi kurtarıldı

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre boyundaki ATOLL isimli tanker için, KURTARMA-6, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimiz ile KEGM-3 botumuz ivedilikle bölgeye sevk edilerek gemi Kuruçeşme’ye demirletildi."


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