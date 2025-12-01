Abone ol: Google News

İstanbul Çamlıca’da tarihi İzzet Paşa Köşkü'nde yangın çıktı

Üsküdar Çamlıca’daki tarihi İzzet Paşa Köşkü’nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 01:03
  • Üsküdar Çamlıca'daki tarihi İzzet Paşa Köşkü'nde yangın çıktı.
  • Yangında can kaybı olmadı ancak ahşap köşkte ciddi hasar oluştu.
  • İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak caddeyi yeniden trafiğe açtı.

İstanbul'da Üsküdar Çamlıca’daki tarihi İzzet Paşa Köşkü’nde yangın meydana geldi.

KÖŞKTE HASAR MEYDANA GELDİ

Kısıklı Büyükçamlıca Caddesi'nde saat 00.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevreye de sıçradı.

Yangında can kaybının olmadığı ancak restorasyon yapılan ahşap köşkte ciddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle cadde bir süre araç geçişine kapatıldı. Soğutma çalışmalarının ardından cadde trafiğe açıldı.

