DHA

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından tutuklanması üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara yakın şirketler ve medya kuruluşları için 24 Mart’ta boykot çağrısı yapmış, boykot çağrısını bir adım ileriye taşıyarak 2 Nisan’da kapsamlı bir alışveriş boykotu gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

Yapılan boykot çağrıları sonrası İstanbul’da birçok noktada alışveriş yoğunluğu yaşandı.

EMİNÖNÜ'NDE ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU

9 günlük bayram tatili nedeniyle birçok vatandaş, ticaretin ve alışverişin simge noktalarından olan Eminönü’ne akın etti.

Alışveriş için tarihi yarımadaya gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, havadan görüntülendi.

"BENCE BOYKOT HİÇBİR İŞE YARAMADI"

Eminönü’nde esnaf olan Veysel Sümer, "Aslında o kadar boykot edilmesi gereken ürünler, mağazalar varken İsrail’e karşı ürünlerin boykot edilmesi gerekirken bugün Türk markalara boykot yapılmasını çok yanlış buluyorum. Bence boykot hiçbir şekilde işe yaramadı. Kendi kesimlerince belki yaramış olabilir ama diğer kesimi hiçbir şekilde vurmadı." dedi.