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İstanbul Esenyurt'ta yangın

Esenyurt'ta otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

DHA DHA
02.08.2025 19:26 Güncelleme:

İstanbul'da otluk alanda çıkan yangın korkuttu..

Esenyurt ilçesinin Turgut Özal Mahallesi 64. Sokak'ta bulunan otluk alanda saat 18.00 sıralarında yangın çıktı.

D-100 Karayolu'nun yanında bulunan alanda çıkan yangını görenler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

RÜZGARLA YAYILAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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