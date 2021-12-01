İstanbul Fatih'te bir binanın bir kısmı yola çöktü. İlk belirlemelere göre binada kimsenin olmadığı öğrenildi.

İstanbul'un Fatih ilçesi Balat mahallesi Yıldırım Caddesi'nde metruk bir binada çökme yaşandı.

3 ay önce boşaltılan metruk binada geçtiğimiz günlerde yangın çıkmıştı. Yanan bina bugün saat 17.30 sıralarında ikinci katı bir anda yola doğru çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın bulunduğu cadde güvenlik amacıyla şeritlerle kapatıldı. İtfaiye ve polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

MOTOSİKLETLİ VE KAĞIT TOPLAYICISI SON ANDA KURTULDU

Binanın yıkılmadan önce bir motosikletli binanın önüne gelerek bir süre beklerken, kağıt toplayıcı ise olacaklardan habersiz binaya doğru yürümeye devam etti. Motosikletli hareket ettikten sonra kısa bir süre sonra bina yola doğru yıkıldı. Motosikletli saniyelerle hayatta kalırken, kağıt toplayıcı ise aniden durarak binanın altında kalmaktan kurtuldu. O sırada cadde üzerinden kimsenin geçmemesi olası bir felaketi önledi. Yaşanan olayda can kaybı ve ya yaralanma olmadı.

"ÇOK KORKTUK HALA TİTRİYORUZ KORKUDAN"

Olay esnasında karşı binanın girişinde oturan Sema Güzeloğlu, "Olay sırasında kahve içiyorduk, birden gelen ses ile dışarı çıktık. Her yer toz dumandı. Açıkçası çok korktuk daha önce aynı bina yanmıştı şimdi de yıkıldı. Çok korktuk Allah’tan can kaybı yaşanmadı. Yaklaşık 3 ay önce bina boşaltılmıştı ve 3 hafta öncede bina yanmıştı. Çok korktuk hala titriyoruz korkudan hepimize geçmiş olsun. İçeride kimsenin olmadığını temenni ediyoruz. Evin içerisinde kimse yaşamıyordu. Kapıda olduğumu düşünmek bile istemiyorum" dedi.

İstanbul Fatih'te 3 katlı metruk bina çöktü VİDEO

ÇÖKME ANI KAMERADA

Çökme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir motosikletli ile bir kağıt toplayıcısının yoldan geçtiği sırada hemen yakınlarındaki binanın çöktüğü ve şans eseri olaydan kurtuldukları görülüyor.









